Aquaman turista per caso nella Capitale Ma è bufera per le foto alla Cappella Sistina

Advertising

Jason Momoa,(per caso) a Roma. Per il divo di Hollywood una giornata di grande bellezza, tra un affaccio mozzafiato sull'arena del Colosseo ("Wow, pazzesco ragazzi!", ha esclamato), un tour speciale "...Jason Momoa, turista (per caso) a Roma. Per il divo di Hollywood una giornata di grande bellezza, tra un affaccio mozzafiato sull’arena del Colosseo ("Wow, pazzesco ragazzi!", ha esclamato), un tour s ...Jason Momoa si fa immortalare all’interno della Cappella Sistina, ma arriva la polemica degli utenti: “A noi persone comuni non è permesso ...