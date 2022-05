Anziana presa per i capelli in piazza da una ragazza che poi si allontana velocemente (Di mercoledì 11 maggio 2022) ANCONA - Un episodio ancora tutto da chiarire. Intorno all'ora di pranzo a piazza d'Armi un'Anziana di 82 anni è sta aggredita da una ragazza che durante il diverbio l'ha anche afferrata per i capelli ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 11 maggio 2022) ANCONA - Un episodio ancora tutto da chiarire. Intorno all'ora di pranzo ad'Armi un'di 82 anni è sta aggredita da unache durante il diverbio l'ha anche afferrata per i...

Advertising

Spicci3 : @nata_a_Marzo_ Lei è Britta e l'ho presa dalla strada con un cucciolo morto in bocca Mi ha portato dagli altri che… - fvtsQK7bvTo6Viv : @manuela_repetti La fldanzata del figlio dell'allora badante romena di mia madre, e stata trovata abbandonata vicin… - Slake86091236 : #Pfizer oggi mia moglie va a trovare una nostra conoscente anziana...piena di trombi alle gambe...3 vaccini...incaz… - interista_sorin : RT @tucutolauti: Il Liverpool non ha neanche un fuoriclasse... Fatelo per il suo bene, non intervistatelo più, sembra quasi una presa per… - tucutolauti : Il Liverpool non ha neanche un fuoriclasse... Fatelo per il suo bene, non intervistatelo più, sembra quasi una pr… -