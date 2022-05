Antonio Caprarica | «Carlo reggente solo di fatto | la regina non abdicherà mai»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Principe del Galles sul trono - in occasione del discorso per l’apertura del parlamento - ha creato un po’ di confusione. Facciamo chiarezza con il giornalista e scrittore, massimo esperto di casa Windsor: «La sovrana ha delegato la sua autorità regia a due consiglieri di stato - il primogenito e il nipote William -per un tempo limitato. La corona resta sulla sua testa»