Antonella Clerici di nuovo in diretta spiega come sta, cosa ha avuto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Antonella Clerici è tornata in diretta, dopo l’assenza di ieri la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha spiegato cosa è successo, come sta, cosa ha avuto. Ieri abbiamo visto in onda a mezzogiorno una puntata piena di ricette dolci, un montaggio di ricette già vista, la confusione ovviamente è stata notata da tutti e subito dopo la sigla finale Antonella Clerici sui social ha spiegato che non stava bene. Con la voce stanchissima ha parlato di febbre alta e di una intossicazione ma non è così. In diretta nello studio di E’ sempre mezzogiorno ha appena spiegato cosa ha avuto, perché è stata così male. Antonella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022)è tornata in, dopo l’assenza di ieri la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno hatoè successo,sta,ha. Ieri abbiamo visto in onda a mezzogiorno una puntata piena di ricette dolci, un montaggio di ricette già vista, la confusione ovviamente è stata notata da tutti e subito dopo la sigla finalesui social hato che non stava bene. Con la voce stanchissima ha parlato di febbre alta e di una intossicazione ma non è così. Innello studio di E’ sempre mezzogiorno ha appenatoha, perché è stata così male....

