Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: «Sono stata molto male…» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brutto spavento per Antonella Clerici, che oggi come di consueto avrebbe dovuto condurre È sempre mezzogiorno su Rai1 e che invece è stata costretta a dare forfait per ragioni di salute. Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: «Sono stata molto male, una sorta di intossicazione» L’appuntamento era previsto per stamattina alle 11.55 con la promessa di una «puntata dolcissima», ma all’ultimo momento la presentatrice ha dovuto rinunciare alla diretta e chiedere che venisse trasmessa una replica dello show cooking. L’assenza della Clerici ha allarmato il pubblico, ma qualche ora fa è arrivata la spiegazione della conduttrice che ha ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brutto spavento per, che oggi come di consueto avrebbe dovuto condurre Èsu Rai1 e che invece ècostretta a dare forfait per ragioni di salute.a È: «male, una sorta di intossicazione» L’appuntamento era previsto per stamattina alle 11.55 con la promessa di una «puntata dolcissima», ma all’ultimo momento la presentatrice ha dovuto rinunciare alla diretta e chiedere che venisse trasmessa una replica dello show cooking. L’assenza dellaha allarmato il pubblico, ma qualche ora fa è arrivata la spiegazione della conduttrice che ha ...

Advertising

salvoh_genovese : @Giacomosavoo Chissà se ad Antonella Clerici piaceva per davvero come nella pubblicità - infoitcultura : Antonella Clerici non sta bene, ecco cosa è accaduto e le sue condizioni oggi - infoitcultura : “Spero di tornare presto…”, Antonella Clerici manda nel panico i fan – VIDEO - infoitcultura : Antonella Clerici intossicata, salta la diretta: «Ma torno prestissimo» - capodarco : Ricerca contro il cancro AIRC con le Ricette della Salute di Antonella Clerici -