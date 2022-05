Anticipazioni Brave and Beautiful 2 12 maggio 2022 | episodio 29

Advertising

BiruLaute : RT @redazionetvsoap: #anticipazioni #braveandbeautiful Una rivelazione fondamentale! - infoitcultura : Brave and beautiful, anticipazioni dal 16 al 20 maggio 2022 - infoitcultura : Brave and beautiful: trama 11 maggio 2022, anticipazioni puntata - infoitcultura : Anticipazioni Brave and beautiful: Sühan confessa a Cesur che è ancora incinta -

Trameand beautiful:sulla confessione di Sühan a Cesur Fine delle menzogne per Sühan Korluda (Tuba Büyüküstün). Nelle prossime puntate italiane diand Beautiful , appena si ...and Beautiful,trama puntate dal 14 al 20 maggio 2022 Il procuratore riesce a catturare Cesur, aiutato da Sühan. La giovane ha davvero voltato le spalle all'Alemdarolu Presto ...Una decisione che innescherà diverse conseguenze…. Leggi anche: Brave and beautiful, anticipazioni puntata di mercoledì 11 maggio 2022. Brave and Beautiful, news: Sühan e i ricatti di Riza. Le anticip ...Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nell’istante ... Ciò la farà andare in crisi, almeno finché non rivedrà Cesur… Brave and Beautiful, spoiler: Sühan confessa a Cesur che è ancora incinta!