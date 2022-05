ANTICIPATELAROMA | tifosi in sommossa | la richiesta sta spopolando sul web

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Clima teso e di grande polemica intorno alla Roma, con la società rimasta particolarmente delusa e indignata per questioni arbitrali e non solo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i giallorossi giocano l’ultima gara di campionato a Torino, in programma domenica 22, a tre giorni dalla finale di Conference League contro il Feyenoord. Il giorno dopo la conquista della qualificazione per Tirana, la Roma ha inviato alla Legaformale di anticipo. E ad oggi non è arrivata nessuna risposta. La Lega ha rinviato la decisione a lunedì prossimo, quando saranno noti i risultati della penultima giornata. Infatti è allo studio una divisione in fasce dell’ultima giornata, in base agli interessi di classifica. Venerdì 20 potrebbero giocare in concomitanza le squadre impegnate per l’Europa League (Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta), sabato quelle per la retrocessione ...