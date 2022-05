Anna Pettinelli si prende la sua rivincita, telefonata appena arrivata: offerta di lavoro gigantesca (Di mercoledì 11 maggio 2022) Buone notizie per Anna Pettinelli ad un passo dal gran finale di Amici di Maria De Filippi: arriva la chiamata di lavoro tanto attesa L’insegnante di Amici, Anna Pettinelli (screenshot Witty)In questa edizione di Amici di Maria De Filippi, che volge ormai al termine dopo ben 8 mesi, diversi allievi si sono messi in mostra. Numerosi talenti sono passati per la scuola più famosa di Canale 5 e per loro sono arrivate già le prime occasioni lavorative. Prima la cantante Aisha, con un duetto con i One Republic e una collaborazione con Madame per aprire il concerto in programma a Caserta. Poi la telefonata tanto attesa arrivata per il cantante Crytical che fa felice soprattutto Anna Pettinelli. La nota discografica, tra i coach ormai storici ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Buone notizie perad un passo dal gran finale di Amici di Maria De Filippi: arriva la chiamata ditanto attesa L’insegnante di Amici,(screenshot Witty)In questa edizione di Amici di Maria De Filippi, che volge ormai al termine dopo ben 8 mesi, diversi allievi si sono messi in mostra. Numerosi talenti sono passati per la scuola più famosa di Canale 5 e per loro sono arrivate già le prime occasioni lavorative. Prima la cantante Aisha, con un duetto con i One Republic e una collaborazione con Madame per aprire il concerto in programma a Caserta. Poi latanto attesaper il cantante Crytical che fa felice soprattutto. La nota discografica, tra i coach ormai storici ...

