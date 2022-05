Andreas Dermanis | chi è lo storico compagno di Mika

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nonostante il successo planetario e una carriera tra le più brillanti,è rimasto il dolce ragazzo della porta accanto. E, a differenza di molti colleghi, non ama particolarmente raccontare fatti privati o mettere sotto i riflettori i propri sentimenti. Però di tanto in tanto ha fatto un’eccezione, rivelando di avere una lunga relazione (da circa 15 anni) con. Un nome pressoché sconosciuto in Italia ma del quale, in verità, abbiamo avuto occasione di ammirare qualche lavoro, realizzato proprio in collaborazione con. Chi èe che lavoro fa Regista, montatore, editore. Di certo non possiamo dire che admanchi il piglio artistico e probabilmente è anche grazie a certi interessi comuni che è ...