Andrea Zenga annuncia vari impegni | “Settimana complessa”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il fidanzato di Rosalinda Cannavògiorni particolarmente intensi: le parole diNegli ultimi giornie Rosalinda Cannavò sono finalmente tornati ad abbracciare la loro quotidianità dopo settimane particolari. Prima la partenza per gli USA della Cannavò, poi qualche giorno di positività al Covid per il figlio d’arte che hanno scombussolato i piani per un periodo nella coppia. Oggi finalmente le cose sono tornate alla regolarità, cone Rosalinda che hanno ripreso a mandare avanti il trasloco, avviato già nelle scorse settimane. E le ore in arrivo saranno particolarmente impegnative per i due, come ammesso dasu Instagram: “bella impegnativa ma stimolante”. E ovviamente non manca qualche esigenza ...