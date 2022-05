Anche La5 ha il suo ‘Festivalbar’. Arriva il Radio Bruno Estate (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alessia Ventura ed Enzo Ferrari Il Festivalbar è finito da 15 anni ormai, erroneamente messo in cantiere da Mediaset. Ma la sua formula continua a vivere. Dopo un periodo di stasi, seguito al termine della storica manifestazione, ora è un pullulare di musica in tv d’Estate con format che ne attingono in toto o in parte alcuni elementi. L’ultimo Arrivato è il nuovo show di Rai2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino mentre l’”erede” in casa Mediaset è il Battiti Live (che fino a qualche anno fa si spartiva l’Estate con il Summer Festival). Poi ci sono gli eventi di una o due serate come il Radio Italia Live (che quest’anno migra su Tv8 – qui il cast) e dall’Arena di Verona – storica cornice delle mitiche finali del Festivalbar – i Music Awards di Rai1 e il Power Hits di RTL. Alla lunga lista di show musicali sotto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alessia Ventura ed Enzo Ferrari Il Festivalbar è finito da 15 anni ormai, erroneamente messo in cantiere da Mediaset. Ma la sua formula continua a vivere. Dopo un periodo di stasi, seguito al termine della storica manifestazione, ora è un pullulare di musica in tv d’con format che ne attingono in toto o in parte alcuni elementi. L’ultimoto è il nuovo show di Rai2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino mentre l’”erede” in casa Mediaset è il Battiti Live (che fino a qualche anno fa si spartiva l’con il Summer Festival). Poi ci sono gli eventi di una o due serate come ilItalia Live (che quest’anno migra su Tv8 – qui il cast) e dall’Arena di Verona – storica cornice delle mitiche finali del Festivalbar – i Music Awards di Rai1 e il Power Hits di RTL. Alla lunga lista di show musicali sotto ...

Advertising

Cris_C17 : A dispetto di chi..bla bla bla Ho amato tutto di #ErkenciKus / #DayDreamer anche il quartiere di Sanem ??bay Ora i… - Arancha55833838 : RT @Pamela45418688: Eeeh secondo me #ErkenciKus su La5 te lo vedi anche tu ... Che sia nostalgia Canaglia????? Ai giorni passati ... Che p… - crish2012 : RT @Pamela45418688: Eeeh secondo me #ErkenciKus su La5 te lo vedi anche tu ... Che sia nostalgia Canaglia????? Ai giorni passati ... Che p… - XrhstosGionis : RT @Pamela45418688: Eeeh secondo me #ErkenciKus su La5 te lo vedi anche tu ... Che sia nostalgia Canaglia????? Ai giorni passati ... Che p… - neseertugrul1 : RT @Pamela45418688: Eeeh secondo me #ErkenciKus su La5 te lo vedi anche tu ... Che sia nostalgia Canaglia????? Ai giorni passati ... Che p… -