Anche Agustina a Roma con Lautaro per tifare Inter in Coppa Italia FOTO (Di mercoledì 11 maggio 2022) La finale di Coppa Italia Juventus-Inter sta richiamando a Roma tantissime celebrità per supportare i propri beniamini nella sfida che... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) La finale diJuventus-sta richiamando atantissime celebrità per supportare i propri beniamini nella sfida che...

Advertising

zazoomblog : Anche Agustina a Roma con Lautaro per tifare Inter in Coppa Italia FOTO - #Anche #Agustina #Lautaro #tifare - LALAZIOMIA : Anche Agustina a Roma con Lautaro per tifare Inter in Coppa Italia FOTO -