Amministrative: circolare elezioni, seggi in reparti Covid e regole per voto a casa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Dai seggi nei reparti Covid, alle norme per la raccolta del voto nelle Rsa e a domicilio del cittadino positivo a Sars-Cov-2. Arrivano le indicazioni pratiche contenute nella circolare unificata, firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza, per le "misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-Cov-2" per le consultazioni elettorali e i referendum che si terranno ne 2022, come previsto dal decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022. L'obiettivo della norma è, si legge nella circolare, "salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Dainei, alle norme per la raccolta delnelle Rsa e a domicilio del cittadino positivo a Sars-Cov-2. Arrivano le indicazioni pratiche contenute nellaunificata, firmata dal direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Giovanni Rezza, per le "misure di prevenzione dal rischio di infezione da Sars-Cov-2" per le consultazioni elettorali e i referendum che si terranno ne 2022, come previsto dal decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022. L'obiettivo della norma è, si legge nella, "salvaguardare il pieno esercizio del diritto alda parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore ...

