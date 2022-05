Amici21, Michele incontra i genitori: grande preoccupazione per il padre (Di mercoledì 11 maggio 2022) Michele incontra i genitori dopo tanti mesi. Il ballerino è preoccupato per il padre: “perchè sei così?” Continuano le sorprese agli allievi di Amici21 ed anche per il ballerino Michele le emozioni no mancano. Il pupillo di Alessandra Celentano incontra i genitori dopo un lungo periodo di lontananza e la tensione fra i tre è palpabile. La mamma vorrebbe abbracciare il figlio, è orgogliosa del suo percorso e non riesce a trattenere le lacrime: “vorrei stringerti forte e avrei tante cose da dirti. In questi mesi ci hai regalato tante emozioni, tu vivi per la danza e sto felice di aver rinunciato ad averti sempre al mio fianco per farti studiare – il ragazzo ha vissuto in collegio ed è andato via di casa all’età di 11 anni.Non riesco a parlare ho il cuore ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)dopo tanti mesi. Il ballerino è preoccupato per il: “perchè sei così?” Continuano le sorprese agli allievi died anche per il ballerinole emozioni no mancano. Il pupillo di Alessandra Celentanodopo un lungo periodo di lontananza e la tensione fra i tre è palpabile. La mamma vorrebbe abbracciare il figlio, è orgogliosa del suo percorso e non riesce a trattenere le lacrime: “vorrei stringerti forte e avrei tante cose da dirti. In questi mesi ci hai regalato tante emozioni, tu vivi per la danza e sto felice di aver rinunciato ad averti sempre al mio fianco per farti studiare – il ragazzo ha vissuto in collegio ed è andato via di casa all’età di 11 anni.Non riesco a parlare ho il cuore ...

