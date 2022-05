Amici di Maria, ballerina professionista lascia il talent per sempre: ecco per quale motivo, il messaggio di addio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giulia Pauselli dopo aver partecipato ad Amici 10 è entrata a far parte del cast di ballerini professionisti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi, incinta di Marcello Sacchetta, ha detto addio al programma condividendo un dolce post su Instagram. Amici di Maria, Giulia Pauselli lascia il talent show: messaggio di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giulia Pauselli dopo aver partecipato ad10 è entrata a far parte del cast di ballerini professionisti delshow ideato e condotto daDe Filippi. Oggi, incinta di Marcello Sacchetta, ha dettoal programma condividendo un dolce post su Instagram.di, Giulia Pauselliilshow:di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

