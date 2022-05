(Di mercoledì 11 maggio 2022) La vulgata dellaè la solita: glisono brave persone e casomai sono lae le femministe ad aver sollevato in maniera capziosa la vicenda in odio ai militari. La solita...

elio_vito : Sono un uomo, sono di destra ed ho presentato un'interrogazione per i gravi episodi di molestie verificatisi durant…

La vulgata della destra è la solita: gli alpini sono brave persone e casomai sono la sinistra e le femministe ad aver sollevato in maniera capziosa la vicenda in odio ai militari. La solita misogina e ... Alpini, la destra ribalta la realtà: "La sinistra li molesta" Dopo giorni di denunce in Rete, una delle giovani che sarebbe stata oggetto delle molestie a sfondo sessuale di qualche alpino presente per la 93ª Adunata, ne ... Le vergognose scene di molestie sessuali alle ragazze trovano la copertura della destra che accusa perfino le femministe. Come se fosse una montatura ...