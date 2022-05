Allerta alimentare: ritirato dal commercio questo prodotto tra i surgelati. Il comunicato poco fa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allarme Allerta alimentare in Italia. Come spesso accade, soprattutto negli ultimi tempi (vedi il caso che ha colpito l’azienda Mars), un prodotto tra i surgelati è stato ritirato dal commercio. Il comunicato è stato diramato poco fa e ovviamente le autorità competenti si sono messe subito al lavoro per evitare che questo prodotto arrivi sulle tavole degli italiani. (Continua dopo la foto…) Allerta alimentare, prodotto tra i surgelati ritirato dal commercio Un nuovo rischio di Allerta alimentare in Italia. Dopo i casi che hanno colpito la Mars ed un’altra nota azienda italiana, ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 11 maggio 2022) Allarmein Italia. Come spesso accade, soprattutto negli ultimi tempi (vedi il caso che ha colpito l’azienda Mars), untra iè statodal. Ilè stato diramatofa e ovviamente le autorità competenti si sono messe subito al lavoro per evitare chearrivi sulle tavole degli italiani. (Continua dopo la foto…)tra idalUn nuovo rischio diin Italia. Dopo i casi che hanno colpito la Mars ed un’altra nota azienda italiana, ...

Advertising

Potenzadr : RT @fanpage: Una nuova allerta alimentare riguarda dei tranci di pesce spada surgelati, richiamati in quanto è stata trovata presenza di me… - g_sr : RT @fanpage: Una nuova allerta alimentare riguarda dei tranci di pesce spada surgelati, richiamati in quanto è stata trovata presenza di me… - fanpage : Una nuova allerta alimentare riguarda dei tranci di pesce spada surgelati, richiamati in quanto è stata trovata pre… - infoiteconomia : Allerta alimentare, sequestrati biscotti e gallette a rischio salmonella - infoiteconomia : Allerta alimentare, ritirati lotti di biscotti al cioccolato e gallette di riso per rischio salmonella: i dettagli -