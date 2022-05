Alleati della Nato, non del Cremlino. Perché con la linea Conte l'Italia perde credibilità (Di mercoledì 11 maggio 2022) Caro direttore, probabilmente i servizi americani che nel passato hanno dato a Biden informazioni assai precise sulle intenzioni di Putin di invadere l'Ucraina (e allora francesi e tedeschi accusarono gli americani di allarmismo) in questi ultimi giorni gli hanno complicato la vita: per un verso la vanteria passata al New York Times che gli ucraini avevano potuto abbattere un certo numero di generali russi per le informazioni ricevute dalla Cia, per altro verso che il 9 maggio Putin avrebbe annunciato l'apocalisse. Siccome Putin ha escluso la guerra totale, allora tutti hanno tirato un sospiro di sollievo e ne hanno tratte conseguenze ottimistiche. A nostro avviso le cose stanno in modo diverso. Al dunque, nella realtà, Putin non può porsi sul terreno dell'apocalisse (uso delle armi atomiche) e della guerra totale Perché quando si passa dagli imbonitori ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Caro direttore, probabilmente i servizi americani che nel passato hanno dato a Biden informazioni assai precise sulle intenzioni di Putin di invadere l'Ucraina (e allora francesi e tedeschi accusarono gli americani di allarmismo) in questi ultimi giorni gli hanno complicato la vita: per un verso la vanteria passata al New York Times che gli ucraini avevano potuto abbattere un certo numero di generali russi per le informazioni ricevute dalla Cia, per altro verso che il 9 maggio Putin avrebbe annunciato l'apocalisse. Siccome Putin ha escluso la guerra totale, allora tutti hanno tirato un sospiro di sollievo e ne hanno tratte conseguenze ottimistiche. A nostro avviso le cose stanno in modo diverso. Al dunque, nella realtà, Putin non può porsi sul terreno dell'apocalisse (uso delle armi atomiche) eguerra totalequando si passa dagli imbonitori ...

