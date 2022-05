Alle cave Nuova Demi di Brembate sfida su due ruote per entrare nel Guinness World Records (Di mercoledì 11 maggio 2022) Brembate. Alle cave Nuova Demi di Brembate il giornalista 63enne Valerio Boni è impegnato, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, in sella a una Fantic XEF 250 a quattro tempi nel tentativo di conquistare il nuovo primato mondiale di percorrenza in sella ad una moto da fuoristrada, sulla distanza di 24 ore. La prova è effettuata nel rispetto delle rigide linee guida stabilite dal Guinness World Records, la nota organizzazione londinese che ogni anno valuta e certifica prestigiosi risultati nelle più svariate attività, da quelle con una forte componente sportiva a quelle più folli. L’obiettivo da raggiungere è quello di superare la distanza coperta dall’egiziano Ali Abdo Ali, che tra il 29 e il 30 giugno 2017 ha guidato una Honda 250 per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022)diil giornalista 63enne Valerio Boni è impegnato, mercoledì 11 e giovedì 12 maggio, in sella a una Fantic XEF 250 a quattro tempi nel tentativo di conquistare il nuovo primato mondiale di percorrenza in sella ad una moto da fuoristrada, sulla distanza di 24 ore. La prova è effettuata nel rispetto delle rigide linee guida stabilite dal, la nota organizzazione londinese che ogni anno valuta e certifica prestigiosi risultati nelle più svariate attività, da quelle con una forte componente sportiva a quelle più folli. L’obiettivo da raggiungere è quello di superare la distanza coperta dall’egiziano Ali Abdo Ali, che tra il 29 e il 30 giugno 2017 ha guidato una Honda 250 per ...

