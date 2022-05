Alla ricerca dell’unità islamica oltre gli slogan

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La Conferenza Internazionale “Unità: Concetto, Opportunità e Sfide”, organizzata dal Consiglio Mondiale delle Comunità Musulmane, si è svolta a Abu Dhabi nei giorni 8 e 9 maggio 2022, per discutere la realtàdell’Islam nella storia e nel presente, esaminando le sue manifestazioni in vari ambiti della vita e il suo ruolo nella costruzione di una civiltà umana che è statabase della moderna civiltà mondiale con il suo originale contributo alle arti e alle scienze. La conferenza ha discusso anche le circostanze storiche che hanno fatto deviare la comprensione del concetto di unità, trasformandolo in unopolitico. Il dibattito ha esplorato i temi più importanti tramite interventi di esperti, lezioni e discussioni seminariali, per comprendere l’essenza e la realtà ...