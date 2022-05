Alfonso e Maria Alberta | cuori d' oro | lasciano eredità da 2 milioni di euro a parrocchia e associazioni benefiche

Advertising

Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: di Jules Romains adattamento di Alida Castagna con: Alessandro Laureti, Maria Laura Familiari, Alfonso Brescia, Arina C… - Gazzettadiroma : di Jules Romains adattamento di Alida Castagna con: Alessandro Laureti, Maria Laura Familiari, Alfonso Brescia, Ari… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Maria Alberta e Alfonso lasciano due milioni di eredità a parrocchia, associ… - bizcommunityit : Maria Alberta e Alfonso lasciano due milioni di eredità a parrocchia, associazioni e lega italiana per la lott - infoitinterno : Maria Alberta e Alfonso lasciano due milioni di eredità a parrocchia, associazioni e lega italiana per la lott -

Napoli Village - Quotidiano di informazioni Online

Giazzon eAlberta Da Rold, che vivevano in provincia di Belluno , sono i protagonisti di una scelta molto caritatevole. Leggi anche > Imprenditore italiano morto a Bucarest: il cadavere ...Ecco cosa diceLa Rosa in arte Monsè (come recita il suo biglietto da visita!):'Quando Lulù ... Tra Antonella Elia eSignorini oggi pare non ci sia alcun rancore, ma la notizia di non ... Acerra, al Liceo Classico Alfonso Maria de’ Liguori la "Notte nazionale del liceo classico" Confermato l'addio di Temptation Island su Canale Cinque: in arrivo una grande sorpresa La notizia era nell'aria già da diversi mesi, adesso è divenuta ...Hanno lasciato soldi e case per un totale di circa due milioni di euro, ma non avendo eredi diretti hanno scelto di devolvere quei beni alla parrocchia e a varie associazioni benefiche.