Alesi Ferrari: l’ex pilota elogia il team del Cavallino (Di mercoledì 11 maggio 2022) Secondo l’ex pilota della Ferrari Jean Alesi Carlos Sainz non è stato abbastanza aggressivo al via nei confronti di Max Verstappen per l’effetto dei due zeri dal quale era reduce. Il Gp di Miami è stato difficile per molti piloti che hanno incontrato problemi come per esempio Perez con il suo motore. Lewis Hamilton invece è sembrato risorgere grazie ad una prestazione opposta a quella di Imola dove è stato sorpassato da piloti emergenti. Il collega della Mercedes Russell è in crescita esponenziale e potrebbe arrivare nelle prossime gare a podio e bisognerà solo aspettare. Sebastian Vettel in IndyCar? Rahal gli offre un test Alesi Ferrari: che cosa ha detto il pilota? Il pilota della Red Bull Verstappen partiva in seconda fila, ma al via ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 11 maggio 2022) SecondodellaJeanCarlos Sainz non è stato abbastanza aggressivo al via nei confronti di Max Verstappen per l’effetto dei due zeri dal quale era reduce. Il Gp di Miami è stato difficile per molti piloti che hanno incontrato problemi come per esempio Perez con il suo motore. Lewis Hamilton invece è sembrato risorgere grazie ad una prestazione opposta a quella di Imola dove è stato sorpassato da piloti emergenti. Il collega della Mercedes Russell è in crescita esponenziale e potrebbe arrivare nelle prossime gare a podio e bisognerà solo aspettare. Sebastian Vettel in IndyCar? Rahal gli offre un test: che cosa ha detto il? Ildella Red Bull Verstappen partiva in seconda fila, ma al via ha ...

Advertising

infoitsport : Alesi e gli sviluppi: “Red Bull non superiore a Ferrari, non servono miracoli” - FormulaPassion : #F1: secondo #Alesi non servono miracoli a livello di aggiornamenti ad una #Ferrari che vale già la #RedBull - alesi_enrico : Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF Trucks, MAN, Scania. Inolt… - MTartaglini : @lapoelkann_ @f1miami @ScuderiaFerrari Quella foto con Materazzi ha fatto scomparire il mio tifo x la Ferrari, sono… - SDSNeto : RT @Formula1Co: #OnThisDay 1992 vinse il #SpanishGP, su Williams FW14B, sul bagnato, partendo dalla pole, facendo il giro veloce e ottenen… -