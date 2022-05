Aldo Montano non resiste, la situazione diventa bollente: lo ha fatto proprio davanti alla moglie (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo schermidore olimpico Aldo Montano si caccia in una situazione hot sotto lo sguardo della moglie, la paparazzata è epica. Aldo Montano (fonte youtube)Aldo Montano era già una celebrità, ben prima di calcare le scene del “GF Vip”. Lo schermidore livornese ha infatti trionfato alle Olimpiadi del 2004 di Atene, conquistando l’oro per l’individuale della disciplina. Ha inoltre conquistato il primo posto durante i Giochi del Mediterraneo ad Almeria nel 2005, ottenendo prestigio ancor maggiore. La sua presenza nel format di Alfonso Signorini ha regalato nuovo lustro al reality, riportando in auge valori come la sportività, l’equilibrio e la riservatezza. Aldo Montano ha stretto un rapporto di amicizia e mutua assistenza ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo schermidore olimpicosi caccia in unahot sotto lo sguardo della, la paparazzata è epica.(fonte youtube)era già una celebrità, ben prima di calcare le scene del “GF Vip”. Lo schermidore livornese ha infatti trionfato alle Olimpiadi del 2004 di Atene, conquistando l’oro per l’individuale della disciplina. Ha inoltre conquistato il primo posto durante i Giochi del Mediterraneo ad Almeria nel 2005, ottenendo prestigio ancor maggiore. La sua presenza nel format di Alfonso Signorini ha regalato nuovo lustro al reality, riportando in auge valori come la sportività, l’equilibrio e la riservatezza.ha stretto un rapporto di amicizia e mutua assistenza ...

Martina01645538 : RT @SimonaMattei8: l fandom più ossessionato d’Italia. Hanno, a detta loro, una star pronta a scalare i palcoscenici di mezzo mondo, però c… - SimonaMattei8 : l fandom più ossessionato d’Italia. Hanno, a detta loro, una star pronta a scalare i palcoscenici di mezzo mondo, p… - harsiness : ma in che senso maurizio costanzo mi ha invitato aldo nonmeloricordavoneanchepiu montano e non il man - mayfrayn67 : @CamponeGenny @Dona480826 @ritadallachiesa @RaiUno Non é vero, c'erano persone validissime come Davide Silvestri per esempio o Aldo Montano - RealGossipland : Aldo Montano ancora contro Alex Belli: è scontro sui social DETTAGLI QUI -