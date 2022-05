Al via “Socialmente 2022”, il bando con mezzo milione di risorse per volontariato e sociale (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Fondazione Caript ha aperto la nuova edizione del bando Socialmente 2022, destinata ad interventi che hanno come obiettivo il contrasto alla povertà, azioni a sostegno delle persone con diverse abilità e iniziative per rafforzare lo scambio intergenerazionale. Socialmente 2022 è rivolta ad enti del Terzo Settore, Onlus ed enti ecclesiastici della provincia di Pistoia. E la Fondazione Caript mette a disposizione 570 mila euro per progetti che rafforzino la rete territoriale e sociale del welfare di prossimità. Cosa c’è da sapere su Socialmente 2022 Per la Fondazione Caript il bando Socialmente 2022 rappresenta uno dei più importanti interventi nell’ambito del sociale: solo ... Leggi su fmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) La Fondazione Caript ha aperto la nuova edizione del, destinata ad interventi che hanno come obiettivo il contrasto alla povertà, azioni a sostegno delle persone con diverse abilità e iniziative per rafforzare lo scambio intergenerazionale.è rivolta ad enti del Terzo Settore, Onlus ed enti ecclesiastici della provincia di Pistoia. E la Fondazione Caript mette a disposizione 570 mila euro per progetti che rafforzino la rete territoriale edel welfare di prossimità. Cosa c’è da sapere suPer la Fondazione Caript ilrappresenta uno dei più importanti interventi nell’ambito del: solo ...

