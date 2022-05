AL VIA IL PREMIO INTERNAZIONALE DI ECCELLENZA “CITTA’ DEL GALATEO” – IX EDIZIONE (Di mercoledì 11 maggio 2022) La cerimonia di premiazione il 6 ottobre 2022 a Roma, presso la Dante Prende ufficialmente il via la IX EDIZIONE del PREMIO INTERNAZIONALE “Città del GALATEO – Antonio De Ferrariis”, organizzato dall’associazione culturale VerbumlandiArt di Galatone (Lecce), presieduta dall’infaticabile operatrice culturale Regina Resta. Il prestigioso concorso letterario, che negli anni ha visto crescere la partecipazione di Autori da tutta Italia e dall’estero – nell’EDIZIONE 2021 hanno concorso oltre un migliaio di autori da 20 paesi di quattro continenti – è insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e gode del Patrocinio della Società Dante Alighieri, nella cui sede centrale in Roma, Sala del Primaticcio, si terrà la cerimonia di premiazione il 6 ottobre 2022. Il PREMIO gode ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 11 maggio 2022) La cerimonia di premiazione il 6 ottobre 2022 a Roma, presso la Dante Prende ufficialmente il via la IXdel“Città del– Antonio De Ferrariis”, organizzato dall’associazione culturale VerbumlandiArt di Galatone (Lecce), presieduta dall’infaticabile operatrice culturale Regina Resta. Il prestigioso concorso letterario, che negli anni ha visto crescere la partecipazione di Autori da tutta Italia e dall’estero – nell’2021 hanno concorso oltre un migliaio di autori da 20 paesi di quattro continenti – è insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e gode del Patrocinio della Società Dante Alighieri, nella cui sede centrale in Roma, Sala del Primaticcio, si terrà la cerimonia di premiazione il 6 ottobre 2022. Ilgode ...

