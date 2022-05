Al via gli ordini per la nuova Toyota GR86 (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Toyota dà il via gli ordini della nuova GR86 e ne presenta la strategia commerciale per il mercato italiano, in vista di un lancio attesissimo dagli appassionati di auto sportive e i puristi della guida. GR86 prosegue il percorso iniziato da GT86, che 10 anni fa faceva da apripista a quella che sarebbe diventata in seguito la gamma di modelli sportivi GR, una famiglia nata dall’esperienza maturata nelle competizioni motorsport internazionali e che oggi conta 3 prodotti unici.Si tratta del terzo modello globale di Gazoo Racing, dopo GR Supra e GR Yaris, grazie al quale si delinea dunque “The Power of Three”, la filosofia che definisce il brand GR: una gamma completa, emozionante e “fun to drive”, composta da tre modelli rigorosamente disponibili con cambio manuale. Sviluppata con in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –dà il via glidellae ne presenta la strategia commerciale per il mercato italiano, in vista di un lancio attesissimo dagli appassionati di auto sportive e i puristi della guida.prosegue il percorso iniziato da GT86, che 10 anni fa faceva da apripista a quella che sarebbe diventata in seguito la gamma di modelli sportivi GR, una famiglia nata dall’esperienza maturata nelle competizioni motorsport internazionali e che oggi conta 3 prodotti unici.Si tratta del terzo modello globale di Gazoo Racing, dopo GR Supra e GR Yaris, grazie al quale si delinea dunque “The Power of Three”, la filosofia che definisce il brand GR: una gamma completa, emozionante e “fun to drive”, composta da tre modelli rigorosamente disponibili con cambio manuale. Sviluppata con in ...

