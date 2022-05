Al Napoli 14 milioni per l’Europa League dell’anno scorso (quella del Granada), ultimo tra gli italiani (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione del Congresso di Vienna (non quello del Metternich), la Uefa ha comunicato la distribuzione dei premi ai club che hanno preso parte alle competizioni europee 2020-21, quella dell’eliminazione col Granada per capirci. L’allenatore non lo nominiamo nemmeno. La squadra che ha incassato di più è stato il Chelsea che ha vinto la Champions, con quasi 120 milioni di euro (119,779), poco più del Manchester City finalista (119,081) mentre a Real Madrid e Psg (semifinalisti) sono andati circa 110 milioni a testa. Fra i club italiani al primo posto la Juventus (82,897 milioni), seconda la Lazio (53,5), Atalanta (50,6) e Inter (49,3). In Europa League ovviamente al primo posto il Villarreal (33,1 milioni) davanti all’Arsenal (29,8). Fra le italiane 24 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione del Congresso di Vienna (non quello del Metternich), la Uefa ha comunicato la distribuzione dei premi ai club che hanno preso parte alle competizioni europee 2020-21,dell’eliminazione colper capirci. L’allenatore non lo nominiamo nemmeno. La squadra che ha incassato di più è stato il Chelsea che ha vinto la Champions, con quasi 120di euro (119,779), poco più del Manchester City finalista (119,081) mentre a Real Madrid e Psg (semifinalisti) sono andati circa 110a testa. Fra i clubal primo posto la Juventus (82,897), seconda la Lazio (53,5), Atalanta (50,6) e Inter (49,3). In Europaovviamente al primo posto il Villarreal (33,1) davanti all’Arsenal (29,8). Fra le italiane 24 ...

