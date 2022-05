**Agricoltura: Patuanelli, 'obiettivo 25% superficie bio in anticipo di 3 anni nel 2027'** (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'obiettivo di raggiungere il 25 % delle superficie agricola utilizzabile destinata a biologico sarà raggiunto entro il 2027, in anticipo di 3 anni rispetto alla scadenza fissata dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli facendo riferimento anche alla legge sul biologico approvata in Italia, durante un'audizione alle commissioni riunite Agricoltura di Senato e Camera sugli aggiornamenti del Piano strategico nazionale (Psn) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea. "Uno stanziamento complessivo di 2,5 miliardi di euro sarà destinato al settore dell'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'di raggiungere il 25 % delleagricola utilizzabile destinata a biologico sarà raggiunto entro il, indi 3rispetto alla scadenza fissata dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole Stefanofacendo riferimento anche alla legge sul biologico approvata in Italia, durante un'audizione alle commissioni riunite Agricoltura di Senato e Camera sugli aggiornamenti del Piano strategico nazionale (Psn) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea. "Uno stanziamento complessivo di 2,5 miliardi di euro sarà destinato al settore dell'agricoltura biologica, considerata la tecnica di produzione privilegiata per concorrere al raggiungimento di ...

