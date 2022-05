Aggiornamento GPS 2022 | pubblicata ordinanza ministeriale Le info utili PDF

Advertising

scuolainforma : Aggiornamento #GPS, pubblicata #Ordinanza ministeriale: testo PDF - orizzontescuola : Graduatorie GPS: Ecco ORDINANZA e TABELLE TITOLI. A breve le date - orizzontescuola : Aggiornamento GPS 2022, pubblicata ordinanza ministeriale [PDF] - scuolainforma : #GPS 2022/24, in attesa del via all'aggiornamento: le TABELLE titoli e servizi - ProDocente : Aggiornamento GPS 2022, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Roberta Vannini (Uil Scuola… -

Gli aspiranti presenteranno istanza di inserimento//trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più dellee per le correlate graduatorie di istituto di ...2022, tutte le risposte alle domande più frequenti. Torna Question Time, la rubrica di consulenza curata dalla redazione di Orizzonte Scuola. Appuntamento mercoledì 11 maggio alle 14.L’aggiornamento delle graduatorie Gps, per il momento, rimane ancora in sospeso. Dopo l’ultimo incontro, avvenuto nei giorni scorsi tra Miur e sindacati, nulla di nuovo è stato ancora deciso su una po ...La data di uscita dell’ordinanza ministeriale relativa alle Gps 2022 ha subito numerosi rinvii nelle ultime settimane e centinaia di migliaia di aspiranti docenti continuano ad essere in attesa. Una d ...