Addio iPod | Apple | dopo due decenni | non lo produrrà più

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Con un comunicato di ieri,ha annunciato di aver cessato la produzione diTouch, l’ultimo modello che ancora si può acquistare del lettore musicale che ha cambiato il modo di ascoltare la musica in tutto il mondo e permesso alla società di raccogliere entrate e fama.dà l’all’e con questa decisione se ne va un pezzo di storia. Il primorisale agli anni 2000 – e verrà poi definito Classic -, e venne presentato da Steve Jobs personalmente il 23 ottobre 2001. Il CEO disorprese la platea quando annunciò la possibilità di portare «mille canzoni in tasca». Il primo modello diaveva un hard disk ultrasottile da 5GB e costava 399 dollari. Leggi anche >, Google e Microsoft a breve ...

Con l'all'Touch, che attualmente supporta l'ultima versione di iOS disponibile, iOS 15 , si chiude un'epoca. Il dispositivo ha aperto un mondo ai consumatori di contenuti multimediali ...Da allora Apple ha prodotto una varietà infinita di, ma oggi ha annunciato che interromperà la produzione dell'Touch, ultimo modello rimasto. Si potrà continuare ad acquistare fino ad ...Storia dei lettori mp3 iPod Apple. Come sono nati e diventati oggetti alla moda prima di essere superati da smartphone e musica in streaming ...Apple pone fine all’era degli iPod che ha cambiato il modo di fruire la musica, ora domina lo streaming. Come riportato da alcuni media statunitensi e poi ufficializzato dalla stessa azienda di ...