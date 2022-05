Addio all'iPod: dopo cassette e cd, la musica gira solo sul telefonino (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un pannello pubblicitario di iPod nano del 2009 nella metro di Beijing, in China Roma, 11 maggio 2022 - "Ora tocca a te Caruso". È forse la scena più bella (e conosciuta) di Fitzcarraldo (1982), il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un pannello pubblicitario dinano del 2009 nella metro di Beijing, in China Roma, 11 maggio 2022 - "Ora tocca a te Caruso". È forse la scena più bella (e conosciuta) di Fitzcarraldo (1982), il ...

Advertising

Eurosport_IT : Vincenzo Nibali verso l'addio al ciclismo... Un campione capace di imprese come questa, eccolo all'opera a Risoul n… - repubblica : Giro d'Italia, l'addio di Vincenzo Nibali. All'arrivo nella sua Sicilia annuncia: 'A fine stagione lascio' - GoalItalia : #JuveInter è anche l'ultima finale di Chiellini ?? Il capitano pronto all'addio ai bianconeri ???? [?… - ammdaniele : RT @vfeltri: Stavolta ha ragione Salvini: se si continua a inviare armi all’Ucraina addio pace. Aumenteranno il gas e i morti - antoniomaresca : Addio all’App Google My Business! Ecco come fare ora a gestire le schede Google -