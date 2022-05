Addio all’avvocato Domenico Battista. Fu segretario nazionale dell’Unione delle Camere Penali italiane (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Con la scomparsa dell’avvocato Domenico Battista ci lascia un pezzo di storia dell’Unione delle Camere Penali italiane, della quale egli fu segretario nazionale, con la Presidenza di Giuseppe Frigo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Unione delle Camere Penali per la morte improvvisa di Domenico Battista. Fu quella della sua leadership, prosegue il comunicato “una stagione politica di straordinaria fecondità, che vide i Penalisti italiani protagonisti della riforma dell’art. 111 della Costituzione, e di quelle della difesa di ufficio, del patrocinio dei non abbienti, delle investigazioni difensive. Tanta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Con la scomparsa dell’avvocatoci lascia un pezzo di storia, della quale egli fu, con la Presidenza di Giuseppe Frigo”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’Unioneper la morte improvvisa di. Fu quella della sua leadership, prosegue il comunicato “una stagione politica di straordinaria fecondità, che vide isti italiani protagonisti della riforma dell’art. 111 della Costituzione, e di quelle della difesa di ufficio, del patrocinio dei non abbienti,investigazioni difensive. Tanta ...

