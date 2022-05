(Di mercoledì 11 maggio 2022) Aveva deciso di affrontare la malattia in due modi: prima seguendo tutte le indicazioni e le terapie prescritte dai medici, poi diventando il volto di riferimento del progetto Agata che ha l’obiettivo di sensibilizzare giovani (e non solo) sullae le cureil. Una vita dedicata al volontariato e all’informazione, quella di, che si è spenta troppo presto. A 31 anni, infatti, la sorella dell’europarlamentare dei Verdi (ex MoVimento 5 Stelle) Ignazio, è morta a causa di quel tumore che l’aveva spinta a lasciare un segno e un insegnamento tangibile a tutti.morta a 31 anni dopo una lunga battagliailSui social e nelle scuole, partendo dalla sua Alcamo (in provincia di ...

Advertising

neXtquotidiano : Addio a Marica Corrao, la 31enne che si batteva per la prevenzione contro il cancro -

La Repubblica

Una notizia che è rimbalzata immediatamente sui social doveCorrao aveva portato il suo impegno focalizzato soprattutto sulla prevenzione e la cura delle neoplasie specie del tumore al seno. ...L'a Eros RamazzottiPellegrinelli e Eros Ramazzotti si sono separati nel 2019 e a seguire la modella ha vissuto una relazione (presto naufragata) con Charley Vezza. In seguito alla ... Alcamo, addio a Maria Corrao: stroncata da un tumore la ragazza che si batteva per la prevenzione È la sorella dell'eurodeputato Ignazio Corrao. Da anni svolgeva un'attività di volontariato per portare nelle scuole il tema dell'informazione sulle neoplasie al seno ...Non ha lottato soltanto contro la sua malattia ma contro "la malattia" per proteggere le altre donne. Alla fine di arresa a soli 31 anni. La città di Alcamo (Trapani) e il mondo del volontariato piang ...