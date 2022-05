Achille Lauro ed Emma Muscat, giovedì la loro serata: ecco la lista dei paesi in gara (Di mercoledì 11 maggio 2022) La seconda serata di Eurovision Song Contest tornerà giovedì sera quando si esibiranno i restanti 18 paesi in gara. Fra i cantanti che saliranno sul palco anche gli italiani Achille Lauro ed Emma Muscat, che rappresentano San Marino e Malta. Achille Lauro, come già sappiamo, ha partecipato e vinto il concorso Una Voce Per San Marino battendo una concorrenza agguerrita (Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte..), mentre Emma Muscat, nata a Malta ma naturalizzata italiana, rappresenterà semplicemente il suo paese di nascita. I due interpreti si contenderanno con altri sedici colleghi gli ultimi dieci ticket disponibili per la serata finale. Anche questa ... Leggi su biccy (Di mercoledì 11 maggio 2022) La secondadi Eurovision Song Contest torneràsera quando si esibiranno i restanti 18in. Fra i cantanti che saliranno sul palco anche gli italianied, che rappresentano San Marino e Malta., come già sappiamo, ha partecipato e vinto il concorso Una Voce Per San Marino battendo una concorrenza agguerrita (Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte..), mentre, nata a Malta ma naturalizzata italiana, rappresenterà semplicemente il suo paese di nascita. I due interpreti si contenderanno con altri sedici colleghi gli ultimi dieci ticket disponibili per lafinale. Anche questa ...

