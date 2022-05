Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo: 40 miliardi di euro per le imprese lombarde (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Como la terza tappa regionale del roadshow di presentazione del protocollo nazionale Si e? svolta oggi a Como la terza tappa lombarda del roadshow degli incontri territoriali di presentazione del nuovo Accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Un Accordo basato sul percorso congiunto “Competitivita?, Innovazione, Sostenibilita?” che mette a disposizione oltre 40 miliardi di euro per le imprese lombarde, nell’ambito dei 150 miliardi di euro del plafond nazionale, per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr. Ad aprire i lavori i saluti ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Como la terza tappa regionale del roadshow di presentazione del protocollo nazionale Si e? svolta oggi a Como la terza tappa lombarda del roadshow degli incontri territoriali di presentazione del nuovotraper la crescita delle. Unbasato sul percorso congiunto “Competitivita?, Innovazione, Sostenibilita?” che mette a disposizione oltre 40diper le, nell’ambito dei 150didel plafond nazionale, per promuovere l’evoluzione del sistema produttivo su questi tre driver fondamentali per la crescita e in coerenza con il Pnrr. Ad aprire i lavori i saluti ...

