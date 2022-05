“Accertamenti medici”. Isola dei Famosi, dopo Blind anche Guendalina Tavassi in infermeria (Di mercoledì 11 maggio 2022) All’Isola dei Famosi i problemi di salute sono all’ordine del giorno. Il caldo, l fame, la stanchezza, i moschitos condizionano la vita dei naufraghi. Ne sanno qualcosa Blind che, da diverso tempo si trova in infermeria, e Guendalina Tavassi. “Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria. Dovuto a una piccola infezione cutanea – ha spiegato l’inviato Alvin a Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 9 maggio dell’Isola dei Famosi. “Niente di grave – ha aggiunto Alvin – ma è stata una scelta dei medici e dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) All’deii problemi di salute sono all’ordine del giorno. Il caldo, l fame, la stzza, i moschitos condizionano la vita dei naufraghi. Ne sanno qualcosache, da diverso tempo si trova in, e. “Non potete vedereschierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra. Dovuto a una piccola infezione cutanea – ha spiegato l’inviato Alvin a Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 9 maggio dell’dei. “Niente di grave – ha aggiunto Alvin – ma è stata una scelta deie dello staff. Meglio tenerlo lontano dal sole e dall’acqua salata. Non c’è nulla di cui preoccuparsi. L’ho ...

elickzs : da quando l’anno scorso si sono ritirati elisa isoardi e brando giorgi mi sale il terrore quando leggo di un naufra… - Priolo9Giuseppe : RT @dottoressa07: guendalina accertamenti medici questi mi devono far preoccupare #isola - dottoressa07 : guendalina accertamenti medici questi mi devono far preoccupare #isola - luigijannone : Sanità allo sfascio totale...pronto soccorso senza medici capaci...è ciliegina sulla torta...in urologia a Bari dop… - Anna58237344 : @Brunodatempo Buonanotte amico caro, domani devi essere in forma per i tuoi accertamenti medici. Noi siamo qui, facci sapere -