Abbigliamento all’ingrosso | le tendenze 2022 per la primavera-estate

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il mondo della moda si divide in due grandi categorie: da una parte c’è la fashion week con i trend luxury e le opere d’arte che desiderano lanciare messaggi importanti su temi sociali e culturali, dall’altra c’è il pronto moda ovvero leutilizzabili davvero nella quotidianità e che vengono influenzate dal cliente finale. Cosa intendiamo dire? Se è vero che lo spettacolo dei red carpet incanta tutti, è poi chi è specializzato nell’acquisto dionline e offline a dettare le vere. Fateci caso: nelle vetrine vedete esattamente ciò che avete visto in passerella? Sicuramente si trovano dei punti in comune ma quasi mai, nel tempo libero e nella quotidianità, utilizziamo capi stravaganti come quelli che vediamo durante la settimana della moda. Vuoi scoprire come ci vestiremo per la ...