A Wall street la sbornia è finita. E la Bce… La versione di Messori (Di mercoledì 11 maggio 2022) Basta con gli eccessi, forse è tempo di una finanza più vera, più reale, che sia se stessa. In altre parole, giù la maschera e meno sbornie sui listini. Quanto visto nei giorni scorsi sulla principale Borsa mondiale e raccontato da Formiche.net, non è un temporale estivo, violento e veloce. Ma è qualcosa di più profondo, forse strutturale. Che cosa ci sia dietro il ripiegamento della finanza allegra a Wall street lo spiega a Formiche.net Marcello Messori, economista e gran conoscitore di cose d’Oltre Atlantico. Nelle ultime settimane da Wall street sono arrivati segnali piuttosto eloquenti circa l’attuale malessere delle Borse. L’indice S&P è ai minimi dal marzo del 2021 e il Nasdaq ha perso il 27% in 6 mesi. Possiamo leggerla come un ritorno alla normalità dopo il boom dei titoli tecnologici dei ... Leggi su formiche (Di mercoledì 11 maggio 2022) Basta con gli eccessi, forse è tempo di una finanza più vera, più reale, che sia se stessa. In altre parole, giù la maschera e meno sbornie sui listini. Quanto visto nei giorni scorsi sulla principale Borsa mondiale e raccontato da Formiche.net, non è un temporale estivo, violento e veloce. Ma è qualcosa di più profondo, forse strutturale. Che cosa ci sia dietro il ripiegamento della finanza allegra alo spiega a Formiche.net Marcello, economista e gran conoscitore di cose d’Oltre Atlantico. Nelle ultime settimane dasono arrivati segnali piuttosto eloquenti circa l’attuale malessere delle Borse. L’indice S&P è ai minimi dal marzo del 2021 e il Nasdaq ha perso il 27% in 6 mesi. Possiamo leggerla come un ritorno alla normalità dopo il boom dei titoli tecnologici dei ...

Advertising

masechi : ?? Punto nave: - No news da Ue su petrolio ???? e sanzioni - Brent a 111 ?? ?? - Wall Street: Dow - 3,55 Nasdaq -5% - S… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: #JPMorgan scrive per sbaglio (!!!!) che le azioni Internet cinesi sono 'non investibili', contribuendo alla grande fuga da… - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: #JPMorgan scrive per sbaglio (!!!!) che le azioni Internet cinesi sono 'non investibili', contribuendo alla grande fuga da… - Gio_Scorza : RT @lauranaka: #JPMorgan scrive per sbaglio (!!!!) che le azioni Internet cinesi sono 'non investibili', contribuendo alla grande fuga da… - DipinoFrancesco : RT @lauranaka: #JPMorgan scrive per sbaglio (!!!!) che le azioni Internet cinesi sono 'non investibili', contribuendo alla grande fuga da… -