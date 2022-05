A New York si mangia il pane di Monreale, “Monreale bread Co.” conquista il palato americano (Di mercoledì 11 maggio 2022) NEW York – Una fabbrica del pane di Monreale nella Grande Mela. Ed a farcela conoscere è un cicerone d’eccezione, il consigliere comunale Mimmo Vittorino, che ne è venuto a conoscenza durante un suo viaggio a New York. Appena rientrato dalla vacanza, Vittorino racconta della sorpresa e dell’emozione provata nel vedere come il pane di Monreale sia apprezzato in America, e come un emigrato Monrealese abbia creduto ed investito su questo prodotto riuscendo a costruire una grande impresa. Si tratta di Matteo Di Fiore. Abitava nel quartiere Carmine. Il padre vendeva bombole e bibite che distribuiva con la sua moto ape. Matteo aveva cominciato ad entrare nel mondo della panificazione nel forno di Ciccio ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 11 maggio 2022) NEW– Una fabbrica deldinella Grande Mela. Ed a farcela conoscere è un cicerone d’eccezione, il consigliere comunale Mimmo Vittorino, che ne è venuto a conoscenza durante un suo viaggio a New. Appena rientrato dalla vacanza, Vittorino racconta della sorpresa e dell’emozione provata nel vedere come ildisia apprezzato in America, e come un emigratose abbia creduto ed investito su questo prodotto riuscendo a costruire una grande impresa. Si tratta di Matteo Di Fiore. Abitava nel quartiere Carmine. Il padre vendeva bombole e bibite che distribuiva con la sua moto ape. Matteo aveva cominciato ad entrare nel mondo della panificazione nel forno di Ciccio ...

