A che ora passa il Giro d'Italia oggi: Catania-Messina. Programma preciso, paesi attraversati, quando vederlo sotto casa (Di mercoledì 11 maggio 2022) oggi mercoledì 11 maggio va in scena la quinta tappa del Giro d'Italia 2022. Dopo l'arrivo in salita sull'Etna, il gruppo affronterà una nuova frazione in Sicilia: 174 km da Catania a Messina. Si tratta di una giornata disegnata per i velocisti e sembra tutto pronto per un arrivo in volata, ma attenzione ai tentativi di fuga dopo quanto successo ieri. Il percorso è semplice: vero che va affrontata la salita di Portella Mandrazzi (seconda categoria), ma dal GPM mancheranno 100 km al traguardo e a seguire non ci saranno più difficoltà altimetriche. Il plotone attraverserà le province di Catania e Messina. La partenza è prevista alle ore 11.30 dal Villaggio di Partenza, al km 0 si transiterà alle ore 11.45. A seguire si attraverseranno i comuni di Acireale, Guardia, ...

