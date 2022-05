Advertising

DePaterIncertus : @vanabeau Ho sperato in un Pd riformista, ma la vedo come un’utopia. Renzi? Non lo farà, anche lui ha fretta di tor… - antidisfattista : @GA7_Official Peccato non averlo visto negli anni 80 con sella e cavallo ?? - marco_sella : RT @RaiRadio2: 100 anni fa nasceva Raimondo Vianello, maestro d'ironia elegante e intelligente. #7maggio - Rita19034155 : @censore_ @luigidimaio Invece chi speri di trovare al suo posto? Magari Renzi o altri faccendieri che hanno popolat… - natofree : Tragica escursione, muore noto imprenditore edile di 64 anni ucciso da un infarto mentre percorreva con gli amici u… -

LA NAZIONE

Alle 2.15 una pattuglia della Squadra volanti, mentre transitava in via Manghi (zona Cisanello), ha notato uno scooter fermo a bordo strada con due ragazzi. I poliziotti li hanno controllati ma questi,...Un malore improvviso mentre era inal suo scooter. È morto così Pierino Guizzetti, una vera istituzione per gli abitanti di ... Guizzetti, 83, era titolare, insieme ai figli Mauro e Fabio del ... A 14 anni in sella senza patente Inseguito sullo scooter a Cisanello Alle 2.15 una pattuglia della Squadra volanti, mentre transitava in via Manghi (zona Cisanello), ha notato uno scooter fermo a bordo strada con due ragazzi. I poliziotti li hanno controllati ma questi ...Urto tra una bici e un’auto ieri mattina alle 11 in Via Emilia Levante alla rotonda del nuovo Famila in zona Case Missiroli. Per cause in corso di accertamento da parte del nucleo dei Carabinieri di C ...