90 anni di bellezza. La storia di Valentino, lo stilista delle donne vere (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’abito più bello è quello che si è tenuto cucito addosso lungo novanta, sfolgoranti, sfavillanti anni: la sua vita. Una vita, quella di Valentino Garavani, iniziata l’11 maggio 1932 a Torre Menapace, sobborgo periferico «dove Voghera si stempera a settentrione nella campagna piatta dei campi divisi da filari spettrali di gelsi, alberi mutilati per fascine, che solo in estate concedono qualche rara foglia. T’amo pio bove e mite un sentimento di vigore e di pace, eccetera. Di lì vengono i Garavani. Lì c’era la cascina del nonno». Così scrive il giornalista Antonio Armano nel libro Vip – Voghera Important People per sottolineare due realtà apparentemente stridenti: quella della cittadina di provincia e quella del jet-set. Eppure, proprio a Voghera nascono concittadini illustri: la romanziera strappalacrime Carlina Invernizio e il sulfureo cronista di ... Leggi su amica (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’abito più bello è quello che si è tenuto cucito addosso lungo novanta, sfolgoranti, sfavillanti: la sua vita. Una vita, quella diGaravani, iniziata l’11 maggio 1932 a Torre Menapace, sobborgo periferico «dove Voghera si stempera a settentrione nella campagna piatta dei campi divisi da filari spettrali di gelsi, alberi mutilati per fascine, che solo in estate concedono qualche rara foglia. T’amo pio bove e mite un sentimento di vigore e di pace, eccetera. Di lì vengono i Garavani. Lì c’era la cascina del nonno». Così scrive il giornalista Antonio Armano nel libro Vip – Voghera Important People per sottolineare due realtà apparentemente stridenti: quella della cittadina di provincia e quella del jet-set. Eppure, proprio a Voghera nascono concittadini illustri: la romanziera strappalacrime Carlina Invernizio e il sulfureo cronista di ...

Advertising

RaiRadio2 : L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai?? Il #4maggio di 93 anni fa nasceva l'incantevole Audrey Hepburn. - VittorioSgarbi : Il progetto è costruire un movimento politico che abbia i valori della cultura, della giustizia, della civiltà, del… - UgoBaroni : RT @vogue_italia: Adele festeggia il suo 34esimo compleanno senza trucco e in un minidress nero: «Non vedo l'ora di avere 60 anni» ?? - - -… - vogue_italia : Adele festeggia il suo 34esimo compleanno senza trucco e in un minidress nero: «Non vedo l'ora di avere 60 anni» ??… - RominaMercanti : @Nicola_Bressi anni che non andavo a vedere le due tre vie a piedi, era così strano per loro che dicessi che era so… -