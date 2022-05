5G: deserta una delle due gare per estendere la banda larga a tutti gli italiani (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gara deserta per la copertura 5G in tutte le zone del nostro Paese: secondo il ministro Colao, il bilancio delle gare risulta comunque positivo. Secondo il ministero dell’Innovazione tecnologica, infatti, non bisogna perdere le speranze: «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto nelle gare e vogliamo ringraziare gli operatori e la stazione appaltante Infratel per il grande sforzo di questi mesi. Al momento abbiamo ricevuto offerte per 37 lotti mentre per un lotto ulteriore è ancora in corso la gara». Relativamente al 5G, aggiunge il ministro, non ci sono state offerte per 6 lotti anche se il Governo ha fatto «il massimo sforzo possibile per coprire il digital divide nelle aree più remote. Per l’ammontare relativo a questa componente di gara, nelle prossime settimane si valuteranno diverse possibilità di impiego e i ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Garaper la copertura 5G in tutte le zone del nostro Paese: secondo il ministro Colao, il bilanciorisulta comunque positivo. Secondo il ministero dell’Innovazione tecnologica, infatti, non bisogna perdere le speranze: «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto nellee vogliamo ringraziare gli operatori e la stazione appaltante Infratel per il grande sforzo di questi mesi. Al momento abbiamo ricevuto offerte per 37 lotti mentre per un lotto ulteriore è ancora in corso la gara». Relativamente al 5G, aggiunge il ministro, non ci sono state offerte per 6 lotti anche se il Governo ha fatto «il massimo sforzo possibile per coprire il digital divide nelle aree più remote. Per l’ammontare relativo a questa componente di gara, nelle prossime settimane si valuteranno diverse possibilità di impiego e i ...

