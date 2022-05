Zingaretti: “Eventi culturali per far tornare i turisti ad Amatrice” (Di martedì 10 maggio 2022) Amatrice – “Ad Amatrice si torna un po’ alla volta a vivere. Vogliamo organizzare grandi Eventi culturali e far tornare qui turisti e i cittadini del Lazio”. Lo afferma sui social Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, che ieri è tornato ad Amatrice, dove la ricostruzione va avanti. L’ex segretario del Pd ha visitato il cantiere del complesso Don Minozzi, l’albergo il Castagneto e il condominio adiacente. Subito dopo, Zingaretti si è recato nel cantiere del centro storico e in quello dell’ospedale della città. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 10 maggio 2022)– “Adsi torna un po’ alla volta a vivere. Vogliamo organizzare grandie farquie i cittadini del Lazio”. Lo afferma sui social Nicola, presidente della Regione Lazio, che ieri è tornato ad, dove la ricostruzione va avanti. L’ex segretario del Pd ha visitato il cantiere del complesso Don Minozzi, l’albergo il Castagneto e il condominio adiacente. Subito dopo,si è recato nel cantiere del centro storico e in quello dell’ospedale della città. L'articolo L'Opinionista.

