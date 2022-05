Zelensky vuole cedere la Crimea e la Nato glielo impedisce. Ma solo in Italia (Di martedì 10 maggio 2022) Per un intero fine settimana l’Italia ha vissuto in un mondo parallelo in cui il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si è detto disponibile a cedere la Crimea a Mosca e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg avrebbe reagito dicendo che mai la Nato avrebbe accettato l’annessione della Crimea alla Russia. Mentre il resto del mondo ignorava questi importanti sviluppi sulla guerra in Ucraina, in Italia quasi tutti i media – con qualche eccezione che, come spesso accade, viene schiacciata dalla confusione – hanno titolato e dato ampio spazio alla “Nato contro Zelensky”, alla “Nato più dura dell’Ucraina sulla Crimea”. Qualcuno ha ecceduto con la creatività, chiamiamola ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 10 maggio 2022) Per un intero fine settimana l’ha vissuto in un mondo parallelo in cui il presidente dell’Ucraina Volodymyrsi è detto disponibile alaa Mosca e il segretario generale dellaJens Stoltenberg avrebbe reagito dicendo che mai laavrebbe accettato l’annessione dellaalla Russia. Mentre il resto del mondo ignorava questi importanti sviluppi sulla guerra in Ucraina, inquasi tutti i media – con qualche eccezione che, come spesso accade, viene schiacciata dalla confusione – hanno titolato e dato ampio spazio alla “contro”, alla “più dura dell’Ucraina sulla”. Qualcuno ha ecceduto con la creatività, chiamiamola ...

TizianaFerrario : ma #Stoltenberg quando corregge e smentisce il presidente #Zelensky e vuole riprendersi la Crimea a nome di chi par… - GrimoldiPaolo : Con che diritto Stoltenberg corregge e contraddice Zelensky che ha fatto concrete proposte di pace? Dunque ha ragio… - GiovaQuez : Salvini: 'Ho l'impressione che Russia e Ucraina si siederebbero sul tavolo a trattare, vorrebbero farlo, ma in quel… - TerroneDoc : RT @gianni_pinelli: @ennebici In effetti la maggioranza degli italiani non vuole la guerra, e questo i talebani atlantisti di destra e di s… - gianni_pinelli : @ennebici In effetti la maggioranza degli italiani non vuole la guerra, e questo i talebani atlantisti di destra e… -