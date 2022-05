Zavanella | «Il progetto che facemmo per lo stadio di Napoli | naufragò per motivi politici»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 maggio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gino, architetto dello Juventus Stadium: “De Laurentiis non mi ha contattato, se lo farà il mio telefono è aperto. Tempo addietrounper lui, naufragato perpiù. Sarebbe bellissimo per me progettare loper il. Ho girato tante squadre ma la tifoseria napoletana è unica. NelloMaradona bisogna avvicinare gli spalti al campo, si può prolungare il secondo anello verso il campo oppure come proponiamo a Bologna svuotare le tribune, salvare le parti esterne e portarle attaccate al campo. La prima cosa da decidere è se vogliamo fare unoper il calcio, un ibrido o per calcio e atletica. Il Maradona non è ...