WWE | Roman Reigns potrebbe saltare molti show televisivi tra luglio ed agosto

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 maggio 2022) Sembrano arrivare decisive conferme in merito alle notizie che circolavano già da qualche giorno circa la nuova schedule d’impegni di. Vi avevamo già parlato del possibile nuovo accordo dell’Undisputed WWE Universal Champion con la WWE che lo avrebbe portato ad apparire aglie Live Event non ripresi dalle telecamere con molta meno frequenza. Di recente il PWInsinder ha fatto chiarezza sulla situazione, ecco tutte le novità in merito.comparirà solo a Money in The Bank e Summerslam? Le future assenze didai programmi WWE pare siano state confermata dal fatto che The Tribal Chief non sia stato pubblicizzato ine Live Event mesi die ...