WWE | L’unificazione dei titoli di coppia potrebbe non rientrare nei piani attuali

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 10 maggio 2022) A WrestleMania 38 Roman Reigns ha preso possesso di entrambi imassimi della WWE. Il successivo step è stato quello di unificare idi, con il “Tribal Chief” che ha dato il relativo incarico ai cugini. Ioriginari per WrestleMania Backlash prevedevano, appunto, un match tra gli Usos e gli RKBro con in palio il Raw Tag Team Title ed lo SmackDown Tag Team Title. Alla fine, però, si è optato per un 3vs3 con l’aggiunta al match di Roman Reigns e Drew McIntyre. Sembra che glidella WWE non siano quelli di unificare idi, almeno non nell’immediato. Lo scenario attorno idiNella puntata di Monday Night Raw di ieri notte, gli RKBro hanno ribadito ...