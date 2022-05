WWE | Gli RK-Bro vogliono ancora unificare i titoli di coppia | venerdì saranno a SmackDown

(Di martedì 10 maggio 2022) Domenica notte a WrestleMania Backlash non è andata come gli RK-Bro speravano, assieme a Drew McIntyre hanno perso il 3vs3 contro la Bloodline. Stanotte Riddle e Orton hanno difeso idicontro gli Street Profits, con l’obiettivo di portarliper combattere finalmente contro gli Usos perle cinture dei due brand, Roman Reigns permettendo. Riddle ci ha preso gusto Il match per ididi Raw ha aperto la puntata di stanotte, dopo una breve discussione sul ring si passati all’azione tra gli sfidanti e i campioni. Match molto equilibrato, durato circa dieci minuti, in cui gli Street Profits sono andati ad un passo dal tornare campioni di. Riddle dapprima si è salvato grazie ad Orton ...

... la Bloodline continua a vincere e dominare in. Nel main event di WrestleMania Backlash 2022, Roman Reigns e The Usos hanno la meglio su Drew McIntyre eRK - Bro al termine di una sfida ...Attraversoaccount Youtube, Twitter, Facebook e Twitch della, come sempre prima dell'evento vero e proprio dovrebbe inoltre essere trasmesso il consueto Kickoff con i pronostici offerti da ...Trish Stratus ha parlato di un suo possibile ritorno in WWE. L'Hall Of Famer ha spiegato che non gli piacerebbe essere una babyface in questo periodo storico. Trish Stratus: "Accetterei di fare la GM" ...