Warhol, il ritratto di Marilyn venduto all'asta per 195 milioni di dollari: è l'opera più cara del XX secolo (e la seconda più cara al mondo) (Di martedì 10 maggio 2022) 195 milioni di dollari. È questo il prezzo pagato dal commerciante d'arte americano Larry Gagosian per il dipinto Shot Sage Blue Marilyn di Andy Warhol, che l'ha resa l'opera d'arte del XX secolo più cara in assoluto, e la secondo più cara al mondo dopo il Salvator Mundi di Leonardo da Vinci (450 milioni di dollari). L'asta è durata appena quattro minuti. 100 milioni era la base, di 10 milioni in 10 milioni i rilanci, fino al martello finale che ne ha certificato il record, 170 milioni più tasse. La storia dell'opera: un fraintendimento alla base di ...

